Нижний Новгород, , 11:29 — REGNUM

Хоккейный нижегородский клуб КХЛ «Торпедо» обменял своего нападающего Дениса Шуракова в тольяттинскую команду Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «Лада», сообщает 3 августа пресс-служба команды из Нижнего Новгорода.

Взамен «Торпедо» получило двух молодых форвардов системы тольяттинского хоккея — Егора Алексеева и Максима Цыбина.

Также известно, что контракты игроков позволят им играть как в ВХЛ, так и в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ).

Отметим, в минувшем сезоне Егор Алексеев сыграл в команде МХЛ «Ладья» (молодежный состав «Лады») 43 матча, в которых набрал 35 (11 шайб + 24 голевые передачи) очков, плюс провел 14 игр в ВХЛ за основной клуб. Его коллега Максим Цыбин сыграл за «Ладью» в 32 встречах и набрал в них 10 (3 шайбы + 7 голевых пасов) очков.

Напомним, Денис Шураков в сезоне 2018/19 сыграл за нижегородское «Торпедо» в 6 матчах регулярного сезона КХЛ и отметился в них одной результативной передачей.