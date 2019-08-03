Мадрид, , 10:38 — REGNUM

Футбольный мадридский клуб «Реал» включился в борьбу за полузащитника лиссабонской команды «Спортинг» Бруно Фернандеша, сообщает 3 августа Record.

По данным источника, мадридский клуб хочет использовать в качестве козыря на возможных переговорах агента Жорже Мендеша, что может способствовать переходу игрока именно в «Реал».

Также ранее стало известно, что 24-летним футболистом также интересуются такие клубы футбольной Английской Премьер-лиги как «Тотенхэм» и «Манчестер Юнайтед».

Отметим, ранее «Тоттенхэм» предложил «Спортингу» за Фернандеша 60 млн евро, однако лиссабонский клуб хочет выручить за него не менее 70 млн и потому отказался от сделки.

Напомним, в минувшем сезоне Бруно Фернандеш сыграл за «Спортинг» в 52 матчах и отметился в них 32 годами и 18 результативными передачами.