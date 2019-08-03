Ньюкасл, Великобритания, , 10:37 — REGNUM

Полузащитник футбольного клуба «Ницца» Аллан Сент-Максимен перешел в состав команды «Ньюкасл Юнайтед», сообщает 3 августа пресс-служба «Ньюкасла».

Также сообщается, что соглашение между руководством «Ньюкасла» и 22-летним футболистом рассчитано до 2025 года, и что игрок будет выступать в команде под номером 10.

Кроме этого, предполагается, что трансфер французского футболиста обошелся «Ньюкаслу» в 18 млн евро.

Отметим, Аллан Сент-Максимен перешел в «Ниццу» из «Монако» летом 2017 года за 10 млн евро. Он сыграл за свой клуб в общей сложности в 74 матчах и отметился в них 11 голами и 14 результативными передачами.