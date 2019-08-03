Сан-Хосе, США, , 10:37 — REGNUM

Украинская теннисистка Элина Свитлолина проиграла представительнице Греции Марии Саккари в матче четвертьфинала турнира категории Premier, проходящего в Сан-Хосе.

Украинская спортсменка проиграла гречанке в трех сетах в упорной борьбе со счетом 6:1, 6:7 (3:7), 3:6.

Встреча продолжалась 2 часа 30 минут. За это время Свитолина один раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и смогла реализовать 7 из 15 возможных брейк-пойнтов. Её соперница 7 раз подала навылет, 9 раз ошиблась при подаче и смогла реализовать 5 из 15 возможных брейк-пойнтов.

Счет личных встреч спортсменок стал 1:1, причем в предыдущий раз Свитолина взяла верх над Саккари на Уимблдонском турнире 2019 года.

Отметим, соперницей Саккари в полуфинале турнира в Сан-Хосе станет победительница противостояния между китаянкой Чжэн Сайсай и американкой Амандой Анисимовой.