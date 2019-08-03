Манчестер, Великобритания, , 10:03 — REGNUM

Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» хочет получить в свой состав бразильского защитника амстердамской команды «Аякс» Давида Нереса, сообщает 3 августа Yahoo Esportes.

По данным источника, стороны в настоящее время ведут переговоры о возможности перехода в «МЮ» 22-летнего футболиста.

При этом манчестерский клуб предлагает за игрока 50 млн евро, в то время как в «Аяксе» намереваются выручить за него 70 млн евро, причем 23% от этой суммы получит бывшая команда Нереса — бразильская «Сан-Паулу».

Отметим, в минувшем сезоне Давид Нерес сыграл за «Аякс» сыграл 29 матчей за клуб в чемпионате Голландии и отметился в них 8 голами и 10 результативными передачами.