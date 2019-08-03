Москва, , 09:40 — REGNUM

Нападающий московского футбольного клуба «Спартак» Георгий Мелкадзе может быть арендован грозненской командой «Ахмат», сообщает 3 августа «Чемпионат».

По данным источника, грозненский футбольный клуб близок к заключению со «Спартаком» договора об аренде 22-летнего футболиста на один сезон с опцией возможности его выкупа по окончании срока аренды.

Отметим, ранее, в мае текущего года, Георгий Мелкадзе продлил свое соглашение со «Спартаком» до 2022 года. По условиям данного соглашения, игрок получил 100 тысяч евро подъемных и зарплату 3 млн рублей в месяц.