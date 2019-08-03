Брайтон, Великобритания, , 09:14 — REGNUM

Футбольный клуб «Валенсия» уступил футболистам «Брайтона» в выездном товарищеском матче.

Игра прошла на стадионе «Фалмер» в Барйтоне и закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Счет был открыт на 2-й минуте игры, после подачи российским хавбеком «Валенсии» Денисом Черышевым в штрафную хозяев, где мяч ушел в собственные ворота от ноги защитника «Брайтона» Льюиса Данко.

Однако неудача не обескуражила «Брайтон» и он сумел уже через 10 минут усилиями нападающего Глена Мюррея счет сравнять, а на 87-й минуте, после гола защитника Шейна Даффи, выйти вперед и записать победу на свой счет.

Отметим, это пятый товарищеский матч «Брайтона» во время летнего межсезонья и в четырех из них клуб одержал победу. Для «Валенсии» это четвертая игра в данный период и в двух из них она уступила, и ещё в двух — выиграла.