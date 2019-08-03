Буэнос-Айрес, , 08:47 — REGNUM

Южноамериканская конфедерация футбола за публичную критику организации приняла решение в отношении форварда Лионеля Месси — оштрафовать на $50 тыс. и дисквалифицировать на 3 следующих матча сборной Аргентины. Об этом 3 августа сообщает Marca.

Как сообщало ИА REGNUM, Месси был удалён в матче за III место Кубка Америки-2019 против Чили после стычки с Гари Меделем. После окончания матча Месси обвинил Южноамериканскую конфедерацию футбола в коррупции, однако, позже принес извинения.

Ранее ФИФА назвала претендентов на приз лучшему футболисту года. В десятку претендентов вошли Лионель Месси, Маттейс де Лигт, Криштиану Роналду, Харри Кейн, Эден Азар, Френки де Йонг, Садьо Мане, Килиан Мбаппе, Мохамед Салах и Вирджил ван Дейк.

Приз будет вручен на торжественной церемонии 23 сентября в оперном театре «Ла Скала» в Милане.