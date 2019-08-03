Калгари, Канада, , 07:02 — REGNUM

Хоккейный клуб НХЛ «Калгари Флеймз» собирается выкупить контракт своего защитника Майка Стоуна, сообщает 3 августа TSN.

Майк Стоун (сс) 5of7

При этом ранее стало известно, что руководство клуба отправило 29-летнего хоккеиста на драфт отказов. Его текущий контракт с командой был рассчитан до лета 2020 года с зарплатой 3,5 млн долларов за сезон.

Отметим, в прошедшем сезоне у Майка Стоуна был обнаружен тромб из-за чего он смог принять участие только в 14 матчах регулярного сезона, в которых отметился пятью результативными передачами при 10 минутах штрафа, за 16 минут игрового времени в среднем за матч.