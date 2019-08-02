Москва, , 16:39 — REGNUM

Футбольный стадион «Ростов», расположенный в Ростове-на-Дону, условно дисквалифицирован по решению Российского футбольного союза (РФС) на два матча за столкновения сотрудников ОМОНа с болельщиками московского футбольного клуба «Спартак». Соответствующее решение было принято сегодня, 2 августа, на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза.

Напомним, что столкновения произошли 20 июля после матча 2-го тура премьер-лиги между «Ростовом» и «Спартаком» (ничья — 2:2). После завершения матча фанатов «Спартака» удерживали в подтрибунном помещении, чтобы найти нарушителей правил нахождения на стадионе. Атмосфера накалилась, и в ситуацию вмешался ОМОН, который начал избивать болельщиков.

Известно, что команда «Спартак» в связи с данным инцидентом обратилась в Генеральную прокуратуру.

В итоге РФС решил условно дисквалифицировать стадион «Ростов» на два матча, а сама команда должна будет заплатить штраф в размере 650 тысяч рублей.