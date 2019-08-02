Москва, , 15:55 — REGNUM

Московский ЦСКА отклонил предложение английского клуба «Кристал Пэлас» о покупке нападающего Фёдора Чалова. Об этом сообщает Sky Sports.

Отмечается, что «Кристал Пэлас» предлагал за трансфер Чалова €15 млн. Однако это предложение было отклонено. Для дальнейших переговоров лондонскому клубу необходимо увеличивать предложение.

Напомним, Чалов является воспитанником ЦСКА. За основную команду он играет с 2017 года. В сезоне 2018/19 он сыграл в 37 матчах, в которых забил 17 голов и отдал семь результативных передач. Кроме того, он стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги.

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