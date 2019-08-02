Тольятти, Самарская область, , 15:49 — REGNUM

Крытый плавательный бассейн в составе спортивного комплекса разместится на пересечении улицы Ушакова и Баныкина в Центральном районе Тольятти, сообщила пресс-служба Тольяттинского государственного университета (ТГУ).

Накануне строители вынули первый ковш земли на месте стройки. Выступивший на церемонии начала строительства ректор ТГУ Михаил Криштал отметил, что путь к этому строительству объекта оказался нелёгким.

«Мы к нему шли около 5 лет, всеми силами добиваясь, чтобы у нас в городе, в Тольяттинском госуниверситете появился свой бассейн», — сообщил Криштал.

Добавим, Минобрнауки России одобрило задание для ТГУ на проектирование 25-метрового бассейна в марте 2019 года. Стоимость контракта с подрядчиком на выполнение составляет 194,4 млн рублей. Предполагается, что новый спорткомплекс будет построен в ноябре 2020 года.

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