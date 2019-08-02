Ярославль, , 14:47 — REGNUM

Решение международной федерации волейбола включить Ярославль в список городов, где пройдут матчи чемпионата мира по волейболу 2022 года, ожидаемо было радостно воспринято в Ярославле и критически — в Белгороде, чья заявка была отклонена.

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Председатель Ярославской областной думы Алексей Константинов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM поздравил ярославцев и заявил, что считает решение по Ярославлю вполне заслуженным.

«Считаю, что мы заслужили проведение такого значимого спортивного события своими достижениями в этом виде спорта. Ярославль — это кузница кадров для молодежной и национальной сборных России по волейболу. Нашими воспитанниками являются чемпионы Европы, мира и Олимпийских игр — Сергей Гранкин, Максим Михайлов, Александр Соколов, Юрий Бережко и многие другие. Огромная заслуга в этом многолетнего тренера и президента волейбольного клуба «Ярославич» Сергея Шляпникова», — сказал Алексей Константинов.

На критику решения международной федерации, прозвучавшую из уст спортивного директора волейбольного клуба «Белогорье» Тараса Хтея, завившего в частности, что в Ярославле волейбол не является популярным видом спорта, ответил экс-главный тренер мужской сборной России по волейболу, почётный президент волейбольного клуба «Ярославич» Сергей Шляпников.

«В полемику ни с кем я вступать не собираюсь. Это решение международной федерации волейбола, решение правительства Российской Федерации. Мы за это решение боролись, губернатор [Дмитрий Миронов] за это боролся. Все [города-претенденты] были в равных условиях. Все регионы посетили комиссии, оценившие готовность к проведению чемпионата. Я считаю, что это решение абсолютно взвешенное», — сказал Сергей Шляпников в разговоре с корреспондентом .

Как пояснил Шляпников, при принятии решения учитывалось не просто желание принять чемпионат мира, а, прежде всего, фактическое состояние инфраструктуры. Ярославская «Арена 2000» уже сейчас готова к проведению масштабного спортивного состязания.

«Ярославлю, чтобы исключить всякие разговоры о «не волейбольном» городе, необходимо предпринять определённые усилия. Надо вернуть «Ярославич» в волейбольную «Супер лигу», тем самым доказать всем, что Ярославль продолжает оставаться точкой роста российского волейбола. У нас есть и опыт и возможности для этого. Но надо искать сильного титульного спонсора, чтобы вернувшись в «Супер-лигу» бороться не за выживание, а за призовые места», — считает Сергей Шляпников

Игры чемпионата мира по волейболу пройдут с 26 августа по 11 сентября 2022 года в десяти городах: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Красноярск, Казань, Екатеринбург, Уфа, Новосибирск, Ярославль и Кемерово.

К этому времени в Ярославле планирую построить новый волейбольный комплекс, строительство которого начнётся в 2020 году.

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