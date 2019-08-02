Вашингтон, , 14:47 — REGNUM

Австралийский теннисист Ник Кирьос бросил бутылку в судейскую вышку во время матча на турнире в Вашингтоне.

В матче третьего круга турнира против японца Йосихито Нисиокой Кирьос пришёл в ярость и швырнул бутылку в судейскую вышку.

https://twitter.com/doublefault28/status/1157109339016089600

После этого судья Джанлука Москарелла спросил Кирьоса, почему он это сделал. На этот австралиец ответил: «Бутылка выскользнула у меня из рук. Она просто выскользнула».

В результате никакого наказания за этот инцидент Кирьос не понёс. В итоге он одержал победу со счётом 6:2, 7:5.