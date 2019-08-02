Барселона, Испания, , 14:30 — REGNUM

«Барселона» снизила цену на полузащитника Филиппе Коутиньо до €100 млн. Об этом сообщает Marca.

По информации издания, каталонский клуб намерен расстаться с Коутиньо до закрытия летнего трансферного окна. Поэтому в клубе снизили финансовые запросы со €120 млн до €100 млн.

Напомним, Коутиньо пришёл в «Барселону» из «Ливерпуля» в январе 2018 года. В минувшем сезоне он сыграл в 54 матчах во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал пять результативных передач.

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