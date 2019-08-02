Ньон, Швейцария, 2 августа 2019, 14:11 — REGNUM
Главным судьёй матча за Суперкубок УЕФА впервые будет женщина. Об этом сообщается на сайте УЕФА.
Матч между «Ливерпулем и «Челси» рассудит француженка Стефани Фраппар. Помогать ей будут лайнсмены Мануэла Николоси и Мишель О’Нил.
Это будет первый матч в истории мужских еврокубковых турниров, когда арбитром будет женщина.
Напомним, в сезоне 2018/19 «Ливерпуль» стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале с «Тоттенхэм» со счётом 2:0. «Челси» победил «Арсенал» в финальной игре Лиги Европы — 4:1.
Напомним, матч за Суперкубок УЕФА между «Ливерпулем и «Челси» состоится 14 августа в Стамбуле.