Ньон, Швейцария, , 14:11 — REGNUM

Главным судьёй матча за Суперкубок УЕФА впервые будет женщина. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Матч между «Ливерпулем и «Челси» рассудит француженка Стефани Фраппар. Помогать ей будут лайнсмены Мануэла Николоси и Мишель О’Нил.

Это будет первый матч в истории мужских еврокубковых турниров, когда арбитром будет женщина.

Напомним, в сезоне 2018/19 «Ливерпуль» стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале с «Тоттенхэм» со счётом 2:0. «Челси» победил «Арсенал» в финальной игре Лиги Европы — 4:1.

Напомним, матч за Суперкубок УЕФА между «Ливерпулем и «Челси» состоится 14 августа в Стамбуле.