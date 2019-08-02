Барселона, Испания, , 12:28 — REGNUM

Бывший защитник и капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль может стать спортивным директором клуба. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, «Барселона» сделала официальное предложение Пуйолю занять должность спортивного директора. Экс-футболист взял время на раздумье.

Отмечается, что пост спортивного директора клуба стал вакантным после того, как был расторгнут контракт с Хосепом Сегурой, который занимал эту должность в течение четырёх лет.

Напомним, Пуйоль играл за «Барселону» на протяжении всей карьеры — с 1999 по 2014 год. Вместе с командой он трижды выиграл Лигу чемпионов.

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