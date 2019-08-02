Париж, , 11:38 — REGNUM

Французский клуб ПСЖ лишил премии нападающего Неймара. Об этом сообщает UOL.

Неймар

По информации издания, в контракте Неймара был прописан пункт, по которому он получает бонус в размере €3 млн, если попадёт в список лучших игроков года по версии ФИФА. Этот пункт выполнен не был, поэтому бразилец был лишён бонуса.

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Кроме того, его лишили премии в размере €2 млн из-за опоздания на тренировку.

Напомним, ранее ПСЖ снизил трансферную стоимость Неймара с €222 млн до €180 млн.

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