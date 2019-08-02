Турин, Италия, , 11:18 — REGNUM

Руководство туринского «Ювентуса» освободило нападающему Пауло Дибалу от тренировок до 5 августа. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Отмечается, что такое решение было принято для того, чтобы Дибала смог решить вопрос о месте продолжения карьеры.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» договорился с «Манчестер Юнайтед» об обмене Дибалы на нападающего Ромелу Лукаку. При этом аргентинский форвард не согласовал условия ухода.

Напомним, Дибала играет за «Ювентус» с 2015 года. Его контракт рассчитан до лета 2022 года.

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