Москва, , 11:04 — REGNUM

Полузащитник московского «Спартака» Андре Шюррле заявил, что надеется вновь забить гол в ворота ЦСКА. Об этом сообщается на сайте клуба.

«Я уже забивал ЦСКА, было бы неплохо повторить», — сказал Шюррле.

Он добавил, что много знает о российском чемпионате и клубах, поскольку футбол неплохо освещается в Европе.

Напомним, Шюррле перешёл в «Спартак из дортмундской «Боруссии» на правах аренды до окончания сезона-2019/20.

Добавим, что Шюррле забивал в ворота ЦСКА в ноябре 2015 года, выступая в составе «Вольфсбурга» в Лиге чемпионов. Матч в Москве завершился со счётом 2:0 в пользу немецкого клуба.

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