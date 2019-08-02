Ярославль, , 10:29 — REGNUM

Бывший защитник канадского «Эдмонтона» Денис Гребешков будет помогать с переводом главному тренеру ярославского «Локомотива» Крейгу Мактавишу. Данную информацию корреспонденту ИА REGNUM подтвердили в самом ярославском клубе. Денис Гребешков является уроженцем Ярославля, в составе ярославского «Локомотива» он становился двукратным чемпионом России. Также выступал в КХЛ за санкт-петербургский СКА и ханты-мансийскую «Югру». С 2003 года играл в Национальной хоккейной лиге, где сменил четыре клуба. В 2007—2010 годах выступал за «Эдмонтон Ойлерз», главным тренером которого был Крейг Мактавиш, который начиная с этого сезона возглавил ярославский «Локомотив».

Денис Гребешков ХК «Локомотив»

»Денис Гребешков будет работать переводчиком, который помогает тренерскому штабу и игрокам в тренировочного процессе и в общении со СМИ», — пояснили статус бывшего защитника в ХК «Локомотив».

Сегодня 2 августа ярославская команда отправляется из Ярославля на хоккейный турнир в Сочи, где в субботу 3 августа проведет первый матч против омского «Авангарда». В составе «Локомотива» на турнире «Sochi Hockey Open» 34 хоккеиста, еще 5 игроков из Ярославля сыграют здесь же за олимпийскую сборную России

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