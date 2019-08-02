Нью-Йорк, США, , 09:32 — REGNUM

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» выкупил контракт защитника Кевина Шаттенкирка. Об этом сообщается на сайте клуба.

Кевин Шаттенкирк

Отмечается, что контракт 30-летниего защитника рассчитан на два сезона со среднегодовой зарплатой $6,65 млн.

В сезоне 2018/19 Шаттенкирк сыграл в 73 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил две шайбы и сделал 26 результативных передач.

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