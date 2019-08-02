Душанбе, , 09:18 — REGNUM

Юношеская сборная Таджикистана по футболу стала победителем чемпионата Центрально-Азиатской футбольной ассоциации, сообщает 2 августа агентство «Ховар» со ссылкой на федерацию футбола Таджикистана.

В итоговом матче таджикистанские футболисты оказались сильнее сборной Афганистана — 1:0. Ранее команда Таджикистана обыграла сборную Киргизии со счетом 2:0, Туркмении — 3:0, Ирана — 3:0. Игра с Узбекистаном закончилась вничью — 1:1.

По итогам турнира Таджикистан занял первое место, на втором — Узбекистан, на третьем — Иран. Награждение победителей и призеров чемпионата состоялось в Душанбе.

Отметим, чемпионата Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA) среди юношеских сборных проходил в Душанбе и Гиссаре с 26 июля по 1 августа 2019 года.

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