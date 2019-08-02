Сент-Луис, США, , 08:54 — REGNUM

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» подписал контракт с российским нападающим Никитой Александровым. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что клуб подписал стандартный контракт новичка с 18-летним хоккеистом, рассчитанный на три сезона. Александров был выбран во втором раунде драфта — 2019 под общим 62-м номером.

Напомним, в 2019 году «Сент-Луис» впервые в своей истории стал обладателем Кубка Стэнли.

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