Москва, , 08:28 — REGNUM

Московский «Спартак» согласовал трансфер полузащитника Гуса Тиля из голландского клуба «АЗ Алкмар». Об этом сообщает Azfanpage.

По информации издания, «Спартак» заплатит за трансфер полузащитника €15 млн. В настоящее время футболист ждёт получения визы.

Отмечается, что полузащитник должен пройти медицинское обследование. В случае успешного прохождения он подпишет многолетний контракт.

Тиль является воспитанником «АЗ Алкмар». В сезоне 2018/19 он сыграл в 33 матчах чемпионата Голландии, в которых забил 12 голов.

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