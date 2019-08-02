Вашингтон, , 07:40 — REGNUM

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем США Фрэнсисом Тиафо в третьем круге турнира в Вашингтоне. Встреча, продолжавшаяся 1 час 13 минут, завершилась со счётом 6:2, 7:5.

Медведев 11 раз подал навылет, допустив четыре двойные ошибки, и реализовал 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника два эйса, одна ошибка на подаче и один брейк.

В четвертьфинале турнира Медведев сыграет с хорватским теннисистом Марином Чиличем.

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