Вашингтон, 2 августа 2019, 07:28 — REGNUM
Российская теннисистка Варвара Грачёва проиграла представительнице Китая Се Шувэй во втором круге турнира в Вашингтоне. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 38 минут, завершилась со счётом 5:7, 6:4, 6:7 (6:8).
Грачёва один раз подала навылет, допустив шесть двойных ошибок, и реализовала 9 из 14 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, три ошибки на подаче и 9 из 13 брейков.
В четвертьфинале турнира Се Шувэй сыграет с американской теннисисткой Кэти Макнелли.
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