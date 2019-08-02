Тула, 2 августа 2019, 07:17 — REGNUM
Тульский «Арсенал» проиграл азербайджанскому «Нефтчи» в ответом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча прошла в Баку и завершилась со счётом 0:3.
В составе «Нефтчи» голы забили нападающие Рауф Алиев и Дарио да Силва, реализовавший пенальти, а также защитник Мамажу Мбодж.
Напомним, в первом матче в Туле «Арсенал» проиграл со счётом 0:1. Таким образом, тульский клуб вылетел из розыгрыша Лиги Европы.
Читайте ранее в этом сюжете: «Арсенал» сыграет ответный матч с «Нефтчи» в Лиге Европы