Белгород, , 18:02 — REGNUM

1 августа Международная федерация волейбола определилась со всеми площадками, на которых пройдёт чемпионат мира по волейболу 2022 года. Белгород подавал заявку на проведения матчей мундиаля, однако в конечном итоге в список городов-участников не попал, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В конце мая 2019 года Федерация утвердила Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Красноярск, Казань, Екатеринбург, Уфу и Новосибирск. На два вакантных места претендовали Белгород, Кемерово и Ярославль. Сегодня стало известно, что именно столица Кузбасса и столица «Золотого кольца России» примут спортсменов. Чемпионат мира пройдёт с 26 августа по 11 сентября 2022 года. На правах организатора сборная России не будет участвовать в квалификационном турнире. Также прямую путёвку на мундиаль получает команда Польши как действующий чемпион мира.

К мировому состязанию в Белгороде начали строительство современной многофункциональной спортивной арены, способной вместить до 10 тысяч человек. Сооружение станет домашней ареной для волейбольного клуба «Белогорье».