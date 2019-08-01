Ашхабад, , 16:23 — REGNUM

Туркменский спортсмен Шатлык Сейитмырадов занял третье место на чемпионате Азии и Океании среди кадетов по дзюдо, проходящем в китайском городе Тайбэй. Об этом сообщает «Туркменистан сегодня».

Отмечается, что учащийся Ашхабадской школы подготовки юных олимпийцев, выступавший в весовой категории до 81 кг, смог победить представителя Монголии, но проиграл поединок китайскому спортсмену.

Участие в чемпионате Азии и Океании по дзюдо принимают 176 спортсменов-кадетов из 19 стран мира. Туркмению на соревнованиях представляют 7 дзюдоистов.