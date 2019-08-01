Вашингтон, , 15:56 — REGNUM

Американский пловец Райан Лохте, отбывший дисквалификацию за допинг, намерен выступить на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Об этом сообщает BBC.

Лохте отбыл 14-месячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. В мае 2018 года он опубликовал в соцсетях фотографию, на которой ему делают внутривенную инъекцию. Согласно антидопинговому кодексу, такая инъекция запрещена при отсутствии терапевтического исключения.

Напомним, Лохте является шестикратным олимпийским чемпионом. В конце июля срок его дисквалификации завершился.

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