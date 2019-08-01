Тамбов, , 15:40 — REGNUM

Проект нового физкультурно-спортивного комплекса, к строительству которого приступают в Мичуринске Тамбовской области, уже определён, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Ввести объект стоимостью около 99 млн рублей планируют в 2020 году.

Стадион «Олимп» в Тамбове Tambov.gov.ru

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин считает, что здоровье людей и спорт — темы не менее важные для развития региона, чем экономика. Поэтому на Тамбовщине большое внимание уделяется созданию современной спортивной инфраструктуры, в том числе и в рамках реализации национальных проектов. Так, в Мичуринске будет построен новый ФОК на территории стадиона «Олимп», а затем планируется реконструкции и самого стадиона.

К строительству нового ФОКа в Мичуринске планируют приступить в ближайшее время. Проект нового спортсооружения уже определен. Новый комплекс появится на территории стадиона «Олимп». Осталось определиться с подрядчиком. ФОК появится в рамках реализации федерального (регионального) национального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Стоимость строительства объекта — около 99 млн рублей.

«Физкультурно-оздоровительный комплекс дополнит существующую инфраструктуру стадиона «Олимп». Здесь будет создан целый комплекс для занятий различными видами спорта, — подчеркнул начальник управления по физической культуре и спорту области Михаил Белоусов.

В ФОКе будет оборудован универсальный спортивный зал площадью 42×24 метра для игровых видов спорта — баскетбола и волейбола, а также для занятий танцами. Здесь появится зал борьбы, тренажерный зал, тренерские, раздевалки, душевые комнаты, медицинский пункт. Возможность посещения спортивного объекта будет и у маломобильных групп населения.

В управлении по физической культуре и спорту области отмечают, что завершится строительство ФОКа в 2020 году, и уже осенью следующего года залы распахнут свои двери для занимающихся. Примечательно, что на 2020 год запланировано проведение реконструкции и самого стадиона «Олимп» в Мичуринске.