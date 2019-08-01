София, , 15:15 — REGNUM

Семь медалей, из них четыре золотых, завоевали спортсмены из России в течение двух соревновательных дней на первенстве мира по спортивной борьбе среди юниоров, который в эти дни проходит в болгарской Софии. Все борцы являются уроженцами республик Северного Кавказа, сообщили ИА REGNUM 1 августа в пресс-службе Федерации спортивной борьбы России.

На высшую ступень пьедестала поднялись:

Арсамаг Засеев — Северная Осетия (вольная борьба, категория до 110 кг);

— Северная Осетия (вольная борьба, категория до 110 кг); Магомед-Тагир Ханиев — Ингушетия (вольная борьба, до 51 кг);

Арип Абдуллаев — Дагестан (вольная борьба, до 60 кг);

— Дагестан (вольная борьба, до 60 кг); Сослан Тигиев — Северная Осетия (вольная борьба, до 71 кг).

Серебряные медали завоевали:

Батырбек Цховребов — Северная Осетия (вольная борьба, до 65 кг);

Арслан Багаев — Северная Осетия (вольная борьба, до 85 кг);

— Северная Осетия (вольная борьба, до 85 кг); Загид Каримов — Дагестан (вольная борьба, до 92 кг);

Сборная Россия по итогам первых двух дней первенства лидирует в общекомандном зачете, набрав 168 очков. Следом расположись сборные Ирана (166 очков) и Индии 106 очков).

Напомним, первенство мира по спортивной борьбе стартовало в Софии 29 июля и продлится до 4 августа. Турнир борцов вольного стиля завершился, впереди ожидаются соревнования по женской и греко-римской борьбе.