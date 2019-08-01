Ливерпуль, Великобритания, , 15:10 — REGNUM

Нападающие «Ливерпуля» Мохамед Салах, Садио Мане и Роберто Фирмино могут не сыграть в матче за Суперкубок Англии с «Манчестер Сити». Об этом заявил главный тренер команды Юрген Клопп, сообщается на сайте клуба.

«Я пока не знаю, сыграют ли Салах, Мане и Фирмино с «Манчестер Сити». Но всё равно есть шанс, что они появятся на поле», — сказал Клопп.

Он добавил, что не определился со стартовым составом на матч с «Манчестер Сити».

Напомним, матч за Суперкубок Англии пройдёт 4 августа на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В прошлом сезоне «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии, набрав 98 очков. «Ливерпуль» стал вторым, уступив всего одно очко.

Читайте также: «Ливерпуль» обыграл «Лион» в товарищеском матче