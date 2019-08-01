Ростов-на-Дону, , 15:06 — REGNUM

После реконструкции Дворца спорта в парке Островского его вместительность составит до 4,5 тыс. мест, сообщил министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян на пресс-конференции в студии «Дон-медиа».

Новый Дворец спорта позволит проводить соревнования в разных видах спорта, включая баскетбол, гандбол, теннис, волейбол. Предполагается, что при проведении соревнований число посадочных мест увеличится с нынешних 2,8 тыс. до 4,5 тыс. для гандбола и до 3,5 тыс. для хоккея. На реконструкцию объекта власти Ростовской области готовы выделить 1,5 млрд рублей.

Проектом предусмотрено значительное увеличение количества тренировочных площадей. В ходе работ подрядчики уберут из подвального помещения холодильное оборудование и заменить его на новое, построят новую ледовую арену, залы для занятий.

Добавим, Дворец спорта был запущен осенью 1967 года и входил в число лучших спортивных сооружений СССР, однако капитальный ремонт в здании не проводился с момента открытия, и к настоящему времени оно сильно обветшало.