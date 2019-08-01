Абу-Даби, , 14:36 — REGNUM

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) опубликовал официальный постер турнира UFC 242, который состоится в Абу-Даби 7 сентября. Об этом 1 августа сообщается на сайте организации.

В главном поединке турнира чемпион UFC в лёгком весе, российский боец Хабиб Нурмагомедов проведёт бой с американцем Дастином Порье.

https://www.instagram.com/p/B0mpXL2nFx5/

Напомним, в последний раз Нурмагомедов выходил на бой в октябре 2018 года. Тогда он победил ирландца Конора Макгрегора в четвёртом раунде.

Последний поединок Порье прошёл апреле 2019 года. Он одержал победу над Максом Холлоуэем единогласным решением судей.

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