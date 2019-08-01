Порту, Португалия, 1 августа 2019, 14:17 — REGNUM

Португальский «Порту» подпишет контракт с вратарём сборной Аргентины Агустином Марчесином. Об этом сообщается на сайте мексиканского клуба «Америка», за который играет голкипер.

Вратарь сборной Аргентины Агустин Марчесин
Вратарь сборной Аргентины Агустин Марчесин
(cc) Дмитрий Пукалик

Условия сделки по переходу 31-летнего вратаря неизвестны. Отмечается, что Марчесин заменит в «Порту» испанца Икера Касильяса.

Напомним, в мае Касильяс перенес инфаркт, после чего завершил карьеру и вошёл в руководство «Порту».

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