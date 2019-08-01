Москва, , 13:59 — REGNUM

Полузащитник московского «Динамо» Самба Соу перешёл в английский «Ноттингем Форест». Об этом 1 августа сообщается на сайте клуба.

«Мы благодарим Соу за годы, проведённые в нашем клубе, за профессионализм, самоотдачу и боевитость», — говорится в сообщении.

Напомним, Соу является воспитанником французского «Ланса». С 2017 года он играл за «Динамо». В сезоне 2018/19 он сыграл в 17 матчах чемпионата России, в которых отдал одну результативную передачу.

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