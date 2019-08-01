Барселона, Испания, , 13:55 — REGNUM

Полузащитник «Барселоны» Малком не принял участия в тренировке команды с разрешения клуба. Об этом 1 августа сообщается на странице клуба в Twitter.

Отмечается, что клуб разрешил Малкому пропустить тренировку, чтобы закрыть вопрос о своём будущем.

Ранее сообщалось, что Малком может перейти в «Зенит» и подписать с петербургским клубом контракт на пять лет.

Напомним, летом 2018 года Малком перешёл в «Барселону» из «Бордо» за €41 млн. В сезоне 2018/19 он провёл 15 матчей в чемпионате Испании, забив один гол и отдав два голевых паса.

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