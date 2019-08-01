Вашингтон, , 13:17 — REGNUM

Обладатель второго места на Fortnite World Cup Джейден «Wolfiez» Эшмен рассказал о том, куда он планирует потратить выигрыш размером более миллиона долларов. Юный британец заявил, что выигранные деньги уйдут на покупку собственного дома и автомобиля для его матери, сообщил портал Daily Esports 31 июля.

Эшмену 15 лет, его успех на Fortnite World Cup стал шоком для родителей — мать киберспортсмена была против его увлечения Fortnite и даже выкидывала игровую консоль сына. Тем не менее, юноша доказал, что не зря выбрал карьеру киберспортсмена вместо того, «чтобы делать домашнее задание».

Напомним, Эшмен занял второе место на Fortnite World Cup в формате дуэта вместе со своим напарником Дэйвом Йонгом. Выигрыш юношей составил $2,25 млн на двоих. Сейчас Эшман сотрудничает с организацией Lazarus, с которой недавно подписал контракт.