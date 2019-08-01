Ирвайн, США, , 13:16 — REGNUM

Компания Blizzard Entertainment покупает рейды (функция Twitch, позволяющая переносить своих зрителей на другой канал) у популярных стримеров, чтобы увеличить количество просмотров Overwatch League. Об этом сообщил сайт Dexerto 31 июля.

Стало известно, что Blizzard предлагает стримерам (в частности, бывшим игрокам Overwatch) сотрудничество с целью увеличения количества просмотров киберспортивной лиги Overwatch. Пока неизвестно, когда именно начнётся запуск «совместных стримов», а представители Blizzard ещё не никак не прокомментировали ситуацию.

Напомним, Overwatch — это популярный многопользовательский шутер от компании Blizzard Entertainment. В нём различные персонажи (каждый со своими особыми умениями) сражаются на отдельных локациях в различных игровых режимах: уничтожение, сопровождение груза, захват флага и т.п.