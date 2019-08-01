Красноярск, , 12:55 — REGNUM

Баскетбольный клуб «Енисей» (Красноярск) объявил о переходе хорватского форварда Томислава Зубчича. Об этом 1 августа сообщается на сайте клуба.

Ранее Зубчич за такие клубы, как «Цедевита», «Бонн» и «Игокеа», а также российские «Автодор» и «Нижний Новгород. В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) он был выбран «Торонто Рэпторс» на драфте 2012 года.

В сезоне 2018/19 «Енисей» занял девятое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ и не прошёл в плей-офф турнира.

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