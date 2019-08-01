Кейптаун, , 13:11 — REGNUM

Легкоатлетка из ЮАР Кастер Семеня не сможет принимать участие в соревнованиях международного уровня без приема препаратов, снижающих уровень тестостерона. Федеральный суд Швейцарии принял решение об отмене предыдущего постановления, временно разрешавшего выступления спортсменки, передает CNN Africa.

Кастер Семеня (cc) Yann Caradec

Новое решение не позволит южноафриканской спортсменке защитить свой титул чемпионки в беге на дистанцию 800-метров на чемпионате мира в Дохе (Катар) в сентябре 2019 года.

В соответствии с политикой, недавно разработанной Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF), всем спортсменам с различиями в половом развитии следует снижать уровень тестостерона в крови до определенного уровня в течение как минимум шести месяцев, а затем поддерживать его на протяжении всей спортивной карьеры, чтобы соревноваться в соревнованиях на дистанции от 400 метров до мили.

Кастер Семеня, однако, продолжает призывать к отмене новых правил. Согласно заявлению, опубликованному во вторник, 30 июля, ее представителем, 28-летняя спортсменка, у которой от природы повышен уровень тестостерона, остается «непоколебимой в своем неповиновении» правилам.

Швейцарский суд временно приостановил новую политику IAAF в июне. Решение, вынесенное Федеральным судом Швейцарии в понедельник, 29 июля, отменило приостановку, фактически восстановив политику IAAF на данный момент. Если бы приостановка продолжалась, Семене было бы разрешено участвовать в соревнованиях в Дохе.

«Я очень разочарована тем, что не смогу защитить свой заработанный трудом титул, но это не помешает мне продолжить борьбу за права всех спортсменок», — сказала Семеня. Ее адвокат добавил, что спортсменка продолжит подавать апелляции.

Ранее в ассоциации утверждали, что новая политика необходима для обеспечения честной конкуренции среди женщин.

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