Екатеринбург, , 12:39 — REGNUM

Торги по постройке футбольного центра для Уральской футбольной академии в Екатеринбурге начнутся уже 12 августа 2019 года. Об этом заявил свердловский министр спорта Леонид Рапопорт на заседании областного правительства, передаёт «Новый День».

Ожидается, что на центр выделят 59 млн рублей уже в нынешнем году, и 225 млн рублей в 2020 году.

Центр будет готов в 2021 году.

Напомним, в 2023 году в Екатеринбурге пройдёт Универсиада. Футбольный центр — один из объектов, которые планируют задействовать в ходе соревнований.

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