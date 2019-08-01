Ростов-на-Дону, , 12:36 — REGNUM

Вопрос о переносе Ростовского ипподрома из центра города на левый берег Дона будет рассматриваться с учётом мнения частного владельца сооружения, заявил министр спорта региона Самвел Аракелян на пресс-конференции в «Дон-медиа».

"Ипподром — это частная собственность, пока никакого решения нет, — пояснил министр. — Такое возможно лишь в далекой перспективе, после того, как на левом берегу будет построена конно-спортивная школа».

По его словам, на левом берегу Дона будет создан спортивный кластер. Реализация этого проекта запланирована на перспективу до 2023 года. Сейчас на объекте ведётся строительство трассы для экстремального велоспорта протяжённостью 600 метров. Также в «спортивном городе» разместится футбольный клуб «Ростов».

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