Эльбрусский район, Кабардино-Балкария, , 12:34 — REGNUM

Международные соревнования по трейлраннингу (бег по природному рельефу) Adidas & Alpindustria Elbrus Race пройдут 2−3 августа в Приэльбрусье (Кабардино-Балкария). Спортивный фестиваль соберёт участников со всего мира от 12 лет, сообщили ИА REGNUM 1 августа в пресс-службе АО «Курорты Северного Кавказа».

Атлеты определят сильнейших на пяти маршрутах разной степени сложности: 8, 33, 46, 56 и 109 км. Начнут соревнования 2 августа бегуны самой длинной дистанции, а все остальные спортсмены стартуют 3 августа.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля в Карачаево-Черкесии, на курорте «Архыз», прошёл фестиваль Архыз Sky Race, который включил в себя соревнования по горному бегу, трейлраннингу и скайраннингу (скоростное восхождение в горах). Около 70 спортсменов из разных регионов России посостязались на дистанциях в шесть, 11, 30, 50 и 80 км.