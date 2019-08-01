Чебоксары, , 12:19 — REGNUM

Шесть медалей завоевали самарские спортсмены на чемпионате России по легкой атлетике, сообщает 1 августа Progorodnsk.ru.

100-й чемпионат России по легкой атлетике прошел 24—27 июля в Чебоксарах на Центральном стадионе «Олимпийский».

Первое место в беге на 400 метров занял Александр Буяновский из Новокуйбышевска. А главную награду в стометровке забрала Анастасия Николаева из Самары.

Серебряные медали завоевали в нескольких дисциплинах Валерия Андреева, Александр Юрченко, Анна Авдеева и Софья Палкина.

Напомним, что всего в чемпионате России по легкой атлетике приняло участие 731 спортсменов из 72 регионов страны. Было разыграно 40 комплектов медалей.