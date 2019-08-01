Лондон, 1 августа 2019, 12:02 — REGNUM
Полузащитник лондонского «Челси» Дэниел Дринкуотер останется в клубе как минимум на один сезон. Об этом сообщает Evening Standard.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард не рассчитывает на Дринкуотера, также на полузащитника Тьемуэ Бакайоко.
Напомним, в 2017 году Дринкуотер перешёл в «Челси» из «Лестера» за €37,9 млн. Всего в составе лондонской команды он сыграл 23 матча и забил один гол.
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