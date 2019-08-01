Лас-Вегас, США, , 11:57 — REGNUM

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» заключил контракт с 18-летним финским нападающим Маркусом Каллионкиели. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что клуб подписал с игроком стандартный контракт новичка. «Вегас» выбрал Каллионкиели на драфте НХЛ 2019 года под общим 139-м номером.

В сезоне 2018/19 форвард выступал в юниорской лиге за «Су-Сити Маскетирз». Он сыграл в 58 матчах, в которых набрал 53 (29+24) очка.

Читайте также: «Нью-Джерси» продлил контракт с защитником Бутчером