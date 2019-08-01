Лас-Вегас, США, 1 августа 2019, 11:57 — REGNUM
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» заключил контракт с 18-летним финским нападающим Маркусом Каллионкиели. Об этом сообщается на сайте клуба.
Отмечается, что клуб подписал с игроком стандартный контракт новичка. «Вегас» выбрал Каллионкиели на драфте НХЛ 2019 года под общим 139-м номером.
В сезоне 2018/19 форвард выступал в юниорской лиге за «Су-Сити Маскетирз». Он сыграл в 58 матчах, в которых набрал 53 (29+24) очка.
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