Сеул, , 11:59 — REGNUM

Южнокорейская компания Hyundai Sungwoo выступит организатором фестиваля Indigo Festa. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Известно, что мероприятие пройдет на международном автодроме Кореи, расположенном в уезде Ёнам провинции Чолла-Намдо, в период со 2 по 4 августа.

В рамках данного фестиваля пройдут автогонки Blancpain GT World Challenge Asia Series, приветственная вечеринка и Indigo Family & Friend Day — мероприятие для любителей автоспорта.

«В рамках данного фестиваля мы намерены продвигать гоночную культуру, а также выступать в роли моста между отечественным и мировым автоспортом», — сообщили представители компании.

Известно, что 9-й и 10-й раунды автогонок Blancpain GT World Challenge Asia Series пройдут на международном автодроме Кореи в период с 3 по 4 августа.